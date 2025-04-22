Три решения для металлообработки разработаны в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три новых технологических решения для металлообработки разработал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", компания "Лассард". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

"Новые решения – волоконный лазер мощностью 9 киловатт, ламинарная станция и виброизолирующий оптический стол – повысят точность и производительность российских предприятий в сфере металлообработки", – отметил вице-мэр.

Компания работает в ОЭЗ с 2023 года и располагается на площадке "Печатники". За это время предприятие произвело более 100 единиц инновационной продукции. Производственные мощности "Лассард" составляют 4 тысячи квадратных метров.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, компания показывает устойчивые темпы роста, при этом в первом квартале текущего года рост выпуска лазерного оборудования составил 30% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году.

"В реестр Минпромторга России включено свыше 370 моделей оборудования, произведенного на территории страны, включая станки для лазерной резки, оптические столешницы, плиты и опоры, что свидетельствует о результатах комплексной локализации производства в Москве", – добавил он.

Разработанное предприятием оборудование направлено на замещение импортных аналогов и решение практических задач предприятий в высокоточных областях. Например, волоконный лазер мощностью 9 киловатт используется для резки металлических листов толщиной до 35 миллиметров.

Ламинарная станция создает условия для проведения оптических работ, обеспечивая чистоту воздуха за счет его фильтрации и подачи в рабочую область. Оптический стол с активной вертикальной и горизонтальной виброизоляцией разработан для использования в лабораторных условиях. Он обеспечивает надежную работу даже при внешних воздействиях.

Резиденты ОЭЗ показывают высокий уровень технологического развития, отметил директор "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. С помощью поддержки города и доступа к инженерной инфраструктуре компании могут расширять производства и выводить на рынок продукцию, которая пользуется спросом в ключевых отраслях.

Ранее производитель электрогрузовиков "ЭМ Рус" создал линейку инверторов мощностью от 5 до 120 киловатт. Резидент ОЭЗ использовал при разработке отечественные компоненты, в том числе уникальный для России тонкопленочный конденсатор. Решение внедряется в электрогрузомобили EVM Pro, а также может поставляться другим заказчикам.