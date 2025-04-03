Резидент "Технополиса "Москва" разработал инверторы для электротранспорта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", производитель электрогрузовиков "ЭМ Рус" создал линейку инверторов мощностью от 5 до 120 киловатт. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр отметил, что предприятие при поддержке города создало преобразователь тока для электротранспорта с высоким уровнем локализации – около 60%.

У компании есть производственная база на площадке "Печатники". За время работы там выпустили пробную партию из 100 электрогрузовиков, которые уже прошли свыше 200 тест-драйвов и проехали по более 1,5 миллиона километров.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что для разработки инвертора использовались отечественные компоненты, в том числе уникальный для России тонкопленочный конденсатор. Решение внедряется в электрогрузомобили EVM Pro, а также может поставляться другим заказчикам.

Предприятие уделяет особое внимание обновлению производства и новым разработкам, а также развитию своей технологической базы, в частности выпуск критически важных компонентов и систем.

Основатель и гендиректор компании Илья Рашкин уточнил, что инженеры завода также создали балансировочную систему аккумуляторов, которая продлевает срок службы батарей, и математическую модель ячейки, позволяющую точно предсказать остаточный заряд и ресурс.

В феврале в ОЭЗ "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки: "Хруничева", "Красная Пахра", "Карачаровский механический завод" и "Толстопальцево".

По словам Сергея Собянина, за пять лет компании ОЭЗ увеличили объем инвестиций в 32 раза. В прошлом году резиденты и арендаторы вложили в собственное развитие 215 миллиардов рублей, также количество рабочих мест выросло в 3,5 раза.