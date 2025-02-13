Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за последние пять лет компании ОЭЗ увеличили объем инвестиций в 32 раза. В 2024 году резиденты и арендаторы вложили в свое развитие 215 миллиардов рублей, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза. Свыше 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике и других отраслях.

"К ранее входившим в него площадкам "Печатники", "Алабушево", "Руднево", "МИЭТ", "Микрон", "Ангстрем" добавились сразу четыре новые: "Хруничева", "Красная Пахра", "Карачаровский механический завод" и "Толстопальцево", – сказал Собянин.

Площадка "Хруничева" сохранит специализацию в сфере аэрокосмических технологий. Здесь разместят производство, штаб-квартиры и конструкторские бюро компаний. Кроме того, на площадке планируется развернуть производство медицинских изделий.

В общей сложности здесь планируется построить около миллиона квадратных метров промышленных и лабораторно-офисных корпусов, уточнил мэр.

На площадке "Толстопальцево" по планам локализуют производство строительных материалов. Здесь уже работает первая очередь комбината инновационных технологий "МонАрх" по производству крупногабаритных жилых модулей. Этот роботизированный завод не имеет аналогов в стране.

"Конструктивные особенности модулей позволяют проектировать помещения со свободной планировкой и создавать вариативную архитектуру фасадов. По этой технологии в Москве уже построено несколько зданий: детский сад в Измайлове и ряд объектов Московского метрополитена", – пояснил Собянин, добавив, что в Северном районе по программе реновации также возводится жилой комплекс.

Ввод в эксплуатацию основного завода запланирован на конец 2025 года, а фасадного – в 2026 году. Планируется, что последний будет производить оконные и дверные блоки, витражи из алюминия, а также металлические кассеты для архитектурной облицовки наружной стороны зданий. Инвестиции в реализацию проекта превысят 12,5 миллиарда рублей.

На площадке "Красная Пахра" компания "Рэнера" строит первую в России Гигафабрику по производству литий-ионных модулей, тяговых аккумуляторных батарей и стационарных систем хранения энергии. Как отметил Собянин, на предприятии будет производиться 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40% потребностей российского рынка. Городом также был заключен офсетный контракт на поставку батарей для общественного электрического транспорта.

На площадке "Карачаровского механического завода" будет сосредоточено производство вертикального транспорта. Номенклатура завода насчитывает более 100 модификаций лифтов. В прошлом году были выпущены новые модели "Аура" и "Галактика".

"В Москве есть уникальные объекты, на которых было установлено подъемное оборудование КМЗ. Это Государственный Кремлевский дворец, храм Христа Спасителя, Андреевский мост и Патриарший мост", – добавил мэр.

По его словам, включение этой площадки в состав ОЭЗ позволит ускорить развитие лифтостроительной сферы.

Собянин подчеркнул, что эти расширения положительно скажутся на экономике города. Они позволят создать новые рабочие места и будут способствовать решению задачи обеспечения технологического лидерства России.

Между тем в 2024 году статус резидента ОЭЗ получили 17 предприятий. Широкий пакет налоговых и таможенных преференций стал доступен 118 высокотехнологичным московским компаниям, которые создали около 18,6 тысячи рабочих мест.

Так, компания "Фармасинтез-Биокапитал", занимающаяся производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, получила статус резидента ОЭЗ. Предприятие представляет собой центр развития фармацевтической промышленности в столице.