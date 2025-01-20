Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в прошлом году получили 17 предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По итогам 2024 года широкий пакет налоговых и таможенных преференций стал доступен 118 высокотехнологичным московским компаниям, которые создали около 18,6 тысячи рабочих мест.

Среди новых предприятий семь резидентов работают на площадке индустриального парка "Руднево", где производят беспилотники и комплектующие к ним. Четыре компании, выпускающие лекарства и медизделия, получили статус резидента на площадке "Алабушево".

Еще четыре фирмы по производству источников бесперебойного питания, литийионных аккумуляторных батарей для электротранспорта, элементов спутниковой связи и аппаратов самообслуживания разместились в "Печатниках". На площадке "Микрон" резидентом стала организация, которая производит микроэлектронику.

"В этом году особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполняется 19 лет. Поздравляю компании, которые локализовали производства на территории ОЭЗ, и желаю достижения высокотехнологичных успехов!" – добавил Собянин.

По итогам 2024 года на территориях особой экономической зоны "Технополис "Москва" начали работать 30 высокотехнологичных производств. При этом лидером по числу новых линий стала площадка "Печатники".

Кроме того, компания по производству промышленных роботов "Технорэд" начала первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке "Печатники". Машины направили на московские, смоленские и самарские предприятия.