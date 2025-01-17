Около 30 компаний Москвы выпускают компьютеры, оптику и электронику

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве выпуском компьютеров, оптики и электроники занимаются около 370 компаний. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, производители наращивают производство и расширяют ассортимент.

"Созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат позволяет компаниям успешно развиваться, создавать конкурентоспособную продукцию и уверенно отвечать растущим запросам рынка ", – цитирует Гарбузова РИА Новости.

Так, производитель "РДВ Технолоджи" производит свыше 450 конфигураций сертифицированной российской вычислительной техники. Завод изготовил свыше 125 тысяч устройств в 2024 году.

Компания "АТБ Электроника", в свою очередь, занимается производством и поставкой электронных устройств для различных отраслей промышленности. Модернизация производства и увеличение мощностей помогли компании в этом году выпустить различные устройства на более чем 400 тысяч единиц.

В Москве действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, а также каждый год открывается 150 технологичных компаний.

Между тем за 2024 год в Москве появились 30 высокотехнологичных производств. Их открыли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На площадке "Печатники" заработали 16 компаний, которые выпускают медтехнику, лекарства, БАДы и многие другие продукты.