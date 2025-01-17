Собянин принял решение о создании в столице производства дорожных знаков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице проведут конкурс на заключение офсетного контракта для поставки дорожных знаков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на распоряжение Сергея Собянина.

Победитель должен будет за два года построить новое или модернизировать уже существующее производство дорожных знаков. Инвестиции в проект составят более 1 миллиарда рублей. Столичное правительство обеспечит поставщика заказом на около 1,5 миллиона знаков и их компоненты в течение 10 лет.

С 2017 года Москва уже заключила 28 офсетных контрактов на поставку различной продукции – от коммунальной техники и тяговых аккумуляторных батарей до лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь.

Совокупный объем закупок по контрактам составляет свыше 621 миллиарда рублей. Восемь инвесторов уже завершили создание производств и начали поставлять продукцию.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Москве появились 30 высокотехнологичных производств – их открыли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На площадке в "Печатниках" заработали 16 компаний, которые выпускают медтехнику, лекарства, БАДы и многие другие продукты.

