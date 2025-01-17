Сергей Собянин: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные компании укрепляют свои позиции на мировых рынках. За прошлый год объем экспортных контрактов, которые были заключены при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), превысил 26 миллиардов рублей – на 37% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в настоящее время МЭЦ предлагает свыше 30 программ и сервисов, включая подготовку к выходу на иностранные рынки и помощь в дальнейшем продвижении.

"Компаниям столицы также доступны финансовые инструменты поддержки в виде гранта экспортерам и предэкспортного льготного кредитования", – добавил Собянин.

В 2024 году самый большой объем поставок с поддержкой города пришелся на Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию. При этом объем экспорта высокотехнологичной продукции и IT-услуг увеличился в 2,1 раза. Московские компании поставляли их в 44 страны: комплектующие для ортопедических изделий – в Боливию, программное обеспечение – в Азербайджан и Индию и прочие услуги.

Градоначальник подчеркнул, что в 2025 году планируется усилить присутствие московских предпринимателей на рынках Малайзии, Пакистана, Монголии и Омана.

Ранее Собянин сообщал, что торговый оборот Москвы и Белоруссии за последние два года вырос почти на 30%. Свободная торговля в рамках Союзного государства создает благоприятные условия для кооперации во многих областях.

Между тем Москва занимает лидирующую позицию среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта. По итогам января – сентября прошлого года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя.