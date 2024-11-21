Московские промышленники нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За девять месяцев этого года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Москве увеличился на 8,7%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что сейчас производители предлагают рынку широкий ассортимент товаров – от массовых украшений до изделий по индивидуальным эскизам. С января по сентябрь предприятия почти на 9% нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии, а отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6%, составив порядка 33,9 миллиарда рублей, добавил Ликсутов.

Предприятия Москвы создают серьги, колье, кольца, подвески и другие изделия, используя золото, серебро, платину, множество драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, производители поднимают планку качества и формируют новую идентичность отечественной ювелирной отрасли. За девять месяцев они изготовили около 1,4 миллиона серебряных украшений, что более чем в четыре раза больше прошлогодних показателей. Также они произвели свыше 380 тысяч золотых изделий – почти на 40% больше, чем за такой же период 2023 года.

Более того, по итогам трех кварталов московские промышленники в 2,4 раза увеличились выпуск ювелирной продукции из других драгоценных металлов, а также создали порядка 2,5 миллиона единиц бижутерии.

Ранее сообщалось, что продукцию столичных производителей экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Так, за первые шесть месяцев 2024-го более половины поставок от общего объема московского несырьевого неэнергетического экспорта пришлось на Иран, свыше 25% – на Саудовскую Аравию, еще около 15% – на ОАЭ.