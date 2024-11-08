Столичные производители продуктов питания нарастили объемы выпуска

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По итогам третьего квартала текущего года в Москве увеличилось производство продуктов питания. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Столичную пищевую промышленность сейчас представляют около 320 предприятий. Там работают примерно 65 тысяч человек. По данным Ликсутова, за девять месяцев 2024 года в городе в два раза увеличился выпуск рыбных изделий, более чем на 8% – мясных, почти на 9% – молочной продукции, на 6% – хлебобулочных и кондитерских изделий. За третий квартал предприятия отгрузили товаров почти на 535 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем за такой же период 2023 года.

С января по сентябрь в городе изготовлено порядка 370 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около 228 тысяч тонн колбасных изделий, свыше 112 тысяч тонн шоколада, более 35 тысяч тонн рыбных изделий и 13 тысяч тонн сыра. Помимо этого, на 14,6% в Москве выросло производство напитков.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов напомнил, что в ТиНАО создается масштабный пищевой кластер, который объединит представителей данной отрасли. Его территория составит 170 гектаров, появится более 800 тысяч квадратных метров площадей. Трудоустроиться там смогут свыше 11,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что предприятия Москвы нарастили объем производства на 14,2% и увеличили отгрузку на 10,7% с января 2024 года. Кроме того, в городе выросло производство потребительских товаров.

Между тем для развития промышленного потенциала города привлекут свыше 210 миллиардов рублей. В столичных районах построят больше 820 тысяч "квадратов" промышленной недвижимости.