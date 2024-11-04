Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 14% с начала года

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2% и увеличили отгрузку на 10,7% с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Благодаря последовательной индустриальной политике и системной поддержке предприятий, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина, мы отмечаем стабильный рост индекса промышленного производства. По итогам трех кварталов текущего года он увеличился на 14,2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, в Москве увеличилось производство потребительских товаров. Предприятиям удалось нарастить выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также других изделий. Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, с начала года отрасль обрабатывающей промышленности продемонстрировала 15% рост.

"Для сохранения и укрепления передовых позиций города мы продолжим развивать текущие инструменты и при необходимости создавать новые. В частности, планируем масштабировать практику межотраслевых промышленных кластеров", – сказал он.

На сегодняшний день на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва" действует четыре объединения: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем. Еще два – пищевое и строительное – находятся на стадии формирования.

Ранее сообщалось, что для развития промышленного потенциала столицы привлекут больше 210 миллиардов рублей. В разных районах появится свыше 820 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости.

Планируется, что до 2029 года инвесторы построят 16 новых объектов в обмен на льготу от города. При этом около половины могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

