Премию "Лидеры промышленности Москвы" вручили 28 столичным предприятиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Награду "Лидеры промышленности Москвы" получили 28 предприятий, среди которых производители кабельной продукции, лекарственных препаратов, кондитерских изделий, лазерных систем и другие, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"В индустриальном секторе Москвы сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов. В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Из 28 компаний 10 получили премию за первое место. Так, победителей выбирали в 9 номинациях: "Эффективный резидент ОЭЗ", "Высокоэффективное промышленное предприятие", "Молодой промышленник", "Открытое промышленное предприятие", "Крупнейший построенный промышленный объект", "RnD-прорыв", "Экспортно ориентированное предприятие", "Рост производительности труда", и "Спортивное промышленное предприятие".

Кроме того, в текущем году была вручена премия в специальной номинации "Новые технологии городской мобильности".

"Сегодня промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост и динамичное развитие. Только за последние пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях столицы вырос более чем вдвое. Проведение подобных мероприятий подчеркивает значительный вклад компаний в укрепление технологического суверенитета и рост конкурентоспособности столичной индустрии на мировой арене", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В номинации "Эффективный резидент ОЭЗ" первое место занял столичный производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний.

Московский кабельный завод со статусом промышленного комплекса одержал победу в максимальном росте производительности труда. С 1997 года компания выпускает в столице специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения, необходимые в работе многих отраслей.

В номинации "RnD-прорыв" отметили производителя лазерных систем, работающего на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва".

Фабрики, принадлежащие одному из крупнейших производителей кондитерских изделий в России, были отмечены за проведение большого количества экскурсий в рамках проекта "Открой #Моспром". В 2024 году компания организовала более 3 500 экскурсий.

Также прошла церемония награждения сотрудников шести столичных промышленных предприятий почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы". Наградой отметили представителей авиастроительной, фармацевтической, пищевой, автомобилестроительной, машиностроительной отраслей, а также микроэлектроники.

Ранее Сергей Собянин рассказал о преемственности поколений в столичной промышленности. В проекте "Династии московской промышленности" числится уже более 100 семей, которые работают на автомобилестроительных, кабельных, косметических, авиа- и машиностроительных предприятиях Москвы. Самая долгая трудовая история у семьи Саратовских, которые работают во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Н. Л. Духова уже 1 444 года.