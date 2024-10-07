Собянин рассказал о преемственности поколений в столичной промышленности

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В проекте "Династии московской промышленности" числится уже более 100 семей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Эти семьи работают на автомобилестроительных, кабельных, косметических, авиа- и машиностроительных предприятиях Москвы.

"В Москве свыше 4,5 тысячи фабрик и заводов. На многих сильна преемственность, за родителями приходят дети – так появляются настоящие трудовые династии", – поделился мэр.

В этом году в проекте принимают участие 50 династий, общий трудовой стаж которых составляет 7 420 лет.

Самая долгая трудовая история у семьи Саратовских, которые работают во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Н. Л. Духова уже 1 444 года.

Юровы – Смирновы работают на "Газпромнефть-МНПЗ" уже 441 год. Шиванковы трудятся на Щербинском лифтостроительном заводе 242 года. А семья Поликарповых – Новиковых – Корсак работает в "ГК "НАУКА" 228 лет.

Ранее Собянин поздравил работников и ветеранов промышленных предприятий Москвы с профессиональным праздником. По его словам, промышленность столицы переживает второе рождение, а Москва активно поддерживает новые высокотехнологичные производственные площадки и модернизацию исторических заводов и фабрик.

