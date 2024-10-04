Резиденты "Технополиса "Москва" перечислили в бюджет 52 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За время существования особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" общий объем выплат ее резидентов в бюджетную и страховую систему России достиг 52 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Так, во II квартале 2024 года объем налоговых поступлений резидентов увеличился в 1,7 раза в сравнении с показателями предыдущего периода. Показатель зафиксировался на отметке 6,9 миллиарда рублей.

При этом более 1,5 миллиарда рублей из этой суммы было направлено в бюджет столицы. Данная сумма на 1,4 раза превысила размер поступлений аналогичного периода 2023 года.

"Лидерами по этому показателю стали производители микроэлектроники – они перечислили в бюджет около 2,7 миллиарда рублей налогов. За счет налоговых отчислений меняется наш город: по поручению Сергея Собянина средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, мест общего пользования", – приводит пресс-служба департамента слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На этом фоне объем произведенной продукции за время, прошедшее с начала 2024 года, вырос в 1,6 раза в сравнении с прошлым периодом, достигнув 64,2 миллиарда рублей. При этом 24 миллиарда из этой суммы принадлежат производителям микроэлектроники и медицинской индустрии.

Вместе с тем компании, относящиеся к "Технополису "Москва", также регулярно отчисляют средства в Социальный фонд России. Это демонстрирует уровень социальных гарантий, которые компании предоставляют своим сотрудникам в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных листов, декретных отпусков и пособий по уходу за ребенком, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

"Объем таких взносов резидентов во II квартале 2024 года составил 2,2 миллиарда рублей. Лидирующими среди них стали производители микроэлектроники, которые перечислили в Социальный фонд около 1 миллиарда рублей", – отметил он.

По его словам, за весь период существования особой экономической зоны ее резиденты выплатили уже более 14 миллиардов рублей страховых взносов.

Город предоставит налоговые льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков, рассказал ранее Сергей Собянин. Для этого производителям инновационной продукции был присвоен статус якорных резидентов технопарков. За счет этого предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки.