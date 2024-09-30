Шесть технологичных предприятий открыли производства в промышленном парке "Бутово"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционноий и промышленной политики города Москвы

В промышленном парке "Бутово" открыли свои производства шесть технологичных предприятий, которые производят профессиональную уходовую косметику, товары из прессованного картона, IТ-оборудование, системы увлажнения и кондиционирования воздуха и рентгенодиагностическое оборудование, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Площадь промпарка "Бутово" превышает 59 тысяч "квадратов". Гарбузов напомнил, что его ввели в эксплуатацию в конце 2023 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

"Благодаря появлению промпарка более 1,8 тысячи жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу на современных производствах в шаговой доступности от дома", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Промзону спроектировали специально для производственных компаний, так как она создает для них комфортные условия для роста и развития, считает управляющий партнер девелопера Александр Манунин.

По его словам, работа резидентов по внедрению и выпуску высокотехнологичной продукции доказывает правильность движения парка. Кроме того, это укрепляет экономический потенциал региона.

В свою очередь, гендиректор компании по выпуску корпоративного IТ-оборудования Шамиль Аминев уверен, что изменения последних лет привели к стремительному повышению интереса потребителей к отечественной продукции.

Так, его предприятие столкнулось с необходимостью кратного увеличения своих мощностей, позволяющих наладить выпуск современного вычислительного оборудования, для чего Аминев и выбрал "Бутово". По его подсчетам, близость к жилым кварталам сокращает логистические издержки, упрощает наем высококвалифицированных сотрудников и позволяет относительно легко организовывать визиты заказчиков.

Положительный результат в решении многих задач заметил и руководитель компании по выпуску климатического оборудования Алексей Кайгородцев. По его словам, благодаря промпарку удалось не только наладить процесс производства товара, но и организовать встречи с дилерами.

К настоящему времени инвесторы построили на территории столицы три промышленных технологических парка, в которых уже начали размещаться производственные линии компаний различных отраслей промышленности.

Например, в технопарке "Алабушево" компании, которые занимаются созданием изделий медицинского назначения, арендовали три корпуса. При этом предприятия, которые арендуют эти помещения, могут претендовать на льготы в рамках особой экономической зоны "Технополис "Москва".

