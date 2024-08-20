Тысячи рабочих мест создаются на инновационных и промышленных предприятиях в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые производства открылись на территории технологических парков. Они были созданы в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города, главу Дептранса Максима Ликсутова.

Заммэра напомнил, что, в соответствии с поручением Сергея Собянина, в столице реализуется комплекс мер, целью которых является развитие промышленности. Среди них в 2020 году в Москве была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда.

Программа подразумевает, что девелопер получит льготу при переоформлении земельного участка под жилищное строительство в том случае, если с возведением многоквартирного дома он создаст коммерческий или социальный объект, в котором москвичи смогут трудоустроиться.

К настоящему времени инвесторы построили на территории столицы три промышленных технологических парка, в которых уже начали размещаться производственные линии компаний различных отраслей промышленности, отметил Ликсутов.

В промышленном парке "Бутово" обустроилась компания "Престижпак", которая занимается производством бумажных и крафт-пакетов. Там же работают создатели воздухораспределительных устройств для систем вентиляции и кондиционирования – компания Redvent, которая приобрела помещение площадью свыше 800 квадратных метров. Там руководители предприятия собирались разместить часть своего металлообрабатывающего производства.

Вместе с тем строительно-промышленная компания "Префаб Технологии" открывает на территории парка конвейерные линии, необходимые для изготовления сантехнических и навесных модулей и сборки шахт-пакетов. Также на площадках промпарка работают изготовители медицинского оборудования и профессиональной косметики.

"Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в промышленном парке "Бутово" смогут трудоустроиться более 1,8 тысячи человек", – подчеркнул, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Площадь другого столичного технопарка "Крекшино" на момент начала его эксплуатации в 2024 году была полностью сдана в аренду. Помещения там сняли представители современного швейного производства.

Вместе с тем высокотехнологичные компании, которые занимаются созданием изделий медицинского назначения, а также оборудования и комплектующих для металлургической, нефтяной и газовой промышленности, арендовали три корпуса технопарка "Алабушево". Они были введены в эксплуатацию в первом квартале текущего года.

При этом компании, которые арендуют эти помещения, могут претендовать на льготы в рамках особой экономической зоны "Технополис "Москва". Так, для них может быть снижено налогообложение, отменена пошлина на импорт товаров и многое другое.

В настоящий период с будущими резидентами ведутся переговоры о размещении инновационных производств в двух корпусах и офисном здании второй очереди технопарка "Алабушево". Он будет полностью достроен в 2026 году. После завершения реализации данного проекта в Зеленограде появится почти 2,5 тысячи рабочих мест.

Ранее Собянин заявлял, что промышленные технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы. По словам мэра, при реализации программы стимулирования создания МПТ в городе появится около 20 промышленных объектов, а на производствах будет создано свыше 17,3 тысячи рабочих мест.