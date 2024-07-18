Технопарк на юге Москвы получил льготу на аренду земли

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский технопарк "Связь инжиниринг" получил льготу на аренду земельного участка площадью 1,98 гектара. Пониженная ставка на аренду земли составит 0,01% от кадастровой стоимости, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, благодаря льготе компания сможет ежегодно экономить свыше 2,4 миллиона рублей и направлять эти средства на собственное развитие. Резиденты технопарка разрабатывают и выпускают электротехническую и радиоэлектронную аппаратуру для систем связи, энергетики, телерадиовещания, радиосвязи, транспорта, нефтегазовой отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что технопарк "Связь инжиниринг" находится в Восточном Бирюлеве. Город предоставил льготу на десять лет, с предпринимателем заключили соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды.

Между тем в районах Отрадное и Южное Медведково создадут производства по пошиву одежды в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Москва заключила с инвесторами договоры аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год. Размер инвестиций в проект превысит 1,5 миллиарда рублей.