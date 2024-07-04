Москва выделила 131,3 гектара в ТиНАО для строительства производств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва выделила 10 земельных участков площадью 131,3 гектара в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в ТиНАО появятся строительные, пищевые, машиностроительные, электронные и другие производства.

"Площадь объектов может превысить 800 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 80 миллиардов рублей", – указал Ефимов.

Как сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МаИП позволяет обеспечивать москвичей рабочими местами и комфортными условиями. В ТиНАО планируется возвести заводы по выпуску стройматериалов, продуктов питания, технологического оборудования и аккумуляторных батарей. На предприятия смогут трудоустроиться более 15 тысяч человек. Ликсутов уточнил, что производство сверхкрупногабаритных модулей квартир и промышленный технопарк уже функционируют.

В ближайшее время в ТиНАО также планируется локализовать два крупнейших промышленных межотраслевых кластера. Земельные участки под эти проекты предоставят по льготной ставке.

"Всего по льготной ставке один рубль в год в ТиНАО выделено девять земельных участков площадью более 106 гектаров. Здесь возведут производства площадью свыше 680 тысяч квадратных метров", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь строящейся недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров.

Кроме того, город выделил 1,45 гектара земли в районе Вороново под возведение производства спецмашин, которые используются в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, строительной и горнодобывающей отраслях. На участке 5,8 гектара возведут производство стройматериалов, где планируется выпускать фасадные системы и стеклопакеты для инновационных сверхкрупноразмерных модулей.

Ранее городские власти предоставили инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в целях расширения спорткомплекса в столичном районе Ново-Переделкино. Это позволит не только создать благоприятные условия для воспитания спортсменов, но и даст привлечь еще больше горожан к массовым занятиям спортом. Общие инвестиции в проект оцениваются в 450 миллионов рублей.

