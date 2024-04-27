Москва выставила на торги помещение под спорткомплекс в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помещение спортивного назначения в Можайском районе Москвы выставлено на городские торги. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Глава ведомства рассказал, что общая площадь объекта превышает 2,2 тысячи квадратных метров.

"Его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица", – передает портал мэра и правительства столицы слова Пуртова.

Здание находится по адресу улица Кутузова, дом 11, корпус 2. В объект входят помещения в подвале, на первом и цокольном этажах многоквартирного жилого дома, включающие бассейн площадью примерно 500 "квадратов", сауну, раздевалки, душевые, тренерские и прочие помещения.

Аукцион в формате онлайн пройдет на электронной торговой площадке "Росэлторг". Заявки на участие принимаются до 16 мая. Чтобы принять участие в аукционе, нужна регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что во втором квартале 2024 года на городские торги по аренде выставят три участка в ТиНАО. Земельные объекты общей площадью 0,4 гектара расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях.

До этого в Косино-Ухтомском районе Москвы выставили на торги участок площадью 0,61 гектара под строительство физкультурно-оздоровительного центра (ФОК). Инвестор сможет построить там здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров.