Участок под строительство ФОК выставили на торги в Косино-Ухтомском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Косино-Ухтомском районе Москвы выставили на торги участок площадью 0,61 гектара под строительство физкультурно-оздоровительного центра (ФОК). Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Инвестор сможет построить там здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров. Большую его часть – 5,5 тысячи квадратных метров – займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в нем можно разместить объекты бытового обслуживания и медицинский центр", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

С победителем торгов заключат договор аренды на пять с половиной лет. За это время он должен будет построить и ввести здание в эксплуатацию. Участок располагается по адресу улица Лыткаринская, владение 2а.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что число приверженцев здорового образа жизни растет в городе ежегодно. В связи с этим в столице создают условия, чтобы жители каждого района были обеспечены спортивной инфраструктурой.

Ознакомиться с информацией о выставленном на торги объекте можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города".

Ранее Сергей Собянин открыл новый ФОК с бассейном в Раменках. Одновременно комплекс может вмещать около 184 человек. В дальнейшем там заработают универсальный игровой зал для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису, тренажерный зал и другие пространства.

