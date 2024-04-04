Жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой построят в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой комплекс с социальной и коммерческой недвижимостью построят рядом со станцией "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По его словам, в Сосенском появится около 250 тысяч "квадратов" недвижимости. Проект также предполагает строительство общественно-деловых объектов, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса. Бочкарев уточнил, что реализация будет осуществляться за счет инвестора.

Кроме того, продолжил вице-мэр, на территории будет выделено место для организации парковочных мест. В свою очередь, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская добавила, что площадь земельного участка составляет 18,7 гектара.

"Согласно предложениям инвестора, планируется построить жилье, детский сад на 225 мест площадью 2,1 тысячи квадратных метров, ФОК площадью 2 тысячи квадратных метров. Объекты коммерческой инфраструктуры займут 12,5 тысячи квадратных метров", – сказала Княжевская.

Комплекс появится в поселении Сосенском, квартале 150, земельном участке 1А, 2А, 1И, 1К (НАО).

Ранее стало известно, что на Озерной улице в Очаково-Матвеевском появятся общественные пространства с сухим фонтаном. Городскую площадь возведут в рамках строительства 13 домов за счет инвестора, уточнил Бочкарев.