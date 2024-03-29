Многофункциональный комплекс с амфитеатром и площадкой для петанка появится в Перове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Комплекс с подземным паркингом и общественными пространствами появится на территории бывшей промзоны Прожектор в столичном районе Перово. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь объекта составит 19,9 тысячи "квадратов", инвестор возведет его на Электродной улице, уточнил он. На первом этаже здания разместятся коммерческие помещения, также будет обустроен холл с зоной ожидания и комнатой для колясок.

Кроме того, продолжил вице-мэр, во дворе появится несколько функциональных зон, в том числе разнообразные детские площадки с качелями и игровыми комплексами для детей разных возрастов. Вместе с тем специалисты разместят там навес с качелями, амфитеатр с теневым навесом, зону воркаута и площадку для игры в петанк.

Объект "EVOPARK Измайлово" возведут на улице Электродной, владении 2А. Девелопером проекта выступает ГК "Основа". Как уточнил управляющий партнера группы компаний Олег Колченко, в многофункциональном комплексе планируется сдать в аренду помещения для магазинов и кафе. Объем вложений в проект превысит 2,6 миллиарда рублей, добавил он.

Ранее стало известно, что на месте бывшей промзоны Южный порт построят жилые микрорайоны, в том числе по программе комплексного развития территорий. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, территории одного из участков площадью 39,7 гектара обустраивают собственники, которые возведут здесь около 1,5 миллиона "квадратов" разных помещений, в том числе свыше 1 миллиона квадратных метров жилья.