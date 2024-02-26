Более 12 тыс рабочих мест по городской программе создадут на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) школы и детские сады, промышленный и офисные комплексы в трех районах Юго-Западного административного округа Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Офисные комплексы появятся в Академическом и Обручевском районах. Три детских сада и одна школа будут построены в Южном Бутове.

"Многофункциональный офисный комплекс на улице Академика Семенихина рядом со станцией Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" будет введен в эксплуатацию в 2026 году и станет центром деловой активности района. Площадь объекта превысит 38 тысяч квадратных метров", – отметил Ефимов.

Благодаря проекту на работу смогут утроиться более 1,5 тысячи человек.

Также в Обручевском районе началось строительство офисно-деловых центров на улицах Обручева и Академика Челомея. Там создадут почти 3 тысячи рабочих мест. На улице Вавилова инвестор возведет два офисных здания. Они войдут в состав крупного бизнес-центра, где смогут работать свыше 5,7 тысячи человек.

"В промышленном парке планируется разместить легкие производства. Среди потенциальных резидентов – предприятия по выпуску строительных материалов, мебели, промышленного оборудования, продукции из прессованного картона и других изделий", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В частности, в Южном Бутове откроется три детских сада и школа, рассчитанная на 600 мест. Это предоставит жителям около 240 рабочих мест.

Ранее Ефимов сообщил, что в рамках программы МПТ на юго-востоке столицы возведут семь объектов городской инфраструктуры. Всего будет создано порядка 4,6 тысячи рабочих мест.

По его словам, в Марьине, Рязанском и Южнопортовом районах возведут новые школы и детсады общей площадью свыше 32 тысяч "квадратов". Также в Печатниках построят комплекс офисных помещений площадью свыше пяти тысяч "квадратов".

Около 2 тыс рабочих мест создадут по городской программе на востоке Москвы