Собянин одобрил еще один проект по программе создания мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на привлечение инвесторов к строительству важных социальных и деловых объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул мэр столицы, в рамках программы застройщики получают льготы на возведение жилья. В свою очередь, город берет на себя строительство образовательных, культурных и спортивных учреждений, промышленных предприятий и логистических комплексов, а также офисных и торговых помещений.

Собянин отметил, что в результате этой работы в городе снижается дефицит рабочих мест и сокращается маятниковая миграция, при которой по утрам люди спешат из своего района на работу, а по вечерам – обратно.

"За 4 года мы заключили больше 70 таких соглашений о строительстве объектов по всей Москве. Это даст свыше 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города", – подчеркнул Собянин.

Например, в районе Хорошево-Мневники построят административно-деловой комплекс, в котором создадут более 12,2 тысячи рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что на промышленных предприятиях Москвы в рамках заключенных офсетных контрактов будет создано порядка шести тысяч рабочих мест.

До этого стало известно, что в четырех районах Восточного административного округа построят детский сад, школу и два торговых центра по программе стимулирования создания мест приложения труда. Эти объекты дадут городу почти две тысячи рабочих мест.

Около 2 тыс рабочих мест создадут по городской программе на востоке Москвы