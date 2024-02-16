Около 4,6 тыс рабочих мест по городской программе создадут на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семь объектов городской инфраструктуры по стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построят на юго-востоке Москвы. Там смогут работать около 4,6 тысячи жителей столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В пяти районах на юго-востоке столицы появятся новые объекты деловой, социальной и развлекательной инфраструктуры. Так, в Марьине, Рязанском и Южнопортовом районах возведут новые школы и детские сады общей площадью свыше 32 тысяч квадратных метров", – отметил он.

Учреждения предоставят не менее 280 рабочих мест. Всего инвесторы возведут свыше 141 тысячи квадратных метров недвижимости. В Печатниках появится комплекс офисных помещений площадью более 5 тысяч квадратных метров и рассчитанный свыше чем на 700 рабочих мест. В Кузьминках и Некрасовке построят торговый и торгово-развлекательный центры, где на работу смогут устроиться более 3,6 тысячи человек.

"Помимо торговой галереи, кафе и ресторанов, в здании будет расположен многозальный кинотеатр, семейный развлекательный центр и паркинг. Реализация проекта позволит создать 1,6 тысячи рабочих мест", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что объем вложенных инвестиций в рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в 2023 году составил около 25 миллиардов рублей. Средства направляются на развитие городской инфраструктуры. В настоящее время в Москве уже заключены концессии в отраслях образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания.

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