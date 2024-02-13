Инвесторы вложили около 25 млрд рублей в проекты по развитию инфраструктуры в Москве

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Объем вложенных инвестиций в рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в 2023 году составил около 25 миллиардов рублей. Средства направляются на развитие городской инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2014 года город заключил семь концессий и одно соглашение о ГЧП с инвесторами. Объем инвестиций по проектам оценивался в 124,5 миллиарда рублей.

"При этом только по итогам прошлого года инвесторы вложили около 25 миллиардов рублей, например, в строительство проспекта Багратиона, школы в инновационном центре "Сколково", а также в проект по приему и утилизации электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности Москвы, и другие проекты ГЧП", – сообщил Ефимов.

В настоящее время в Москве уже заключены концессии в отраслях образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания. Два проекта, в частности, проект Багратиона, реализовали в прошлом году, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В 2021 году соглашение о ГЧП заключили в сфере экологии. Согласно условиям документа, завод "Экотехпром" получил от города два объекта в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе.

Ранее Сергей Собянин решил ввести дополнительные меры, направленные на поддержку инвесторов. Они будут реализованы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве. В частности, коэффициент расположения МПТ для расчета размеров льготы при возведении объектов культуры увеличат с 0,3 до 0,8.

