Завод по производству дверей начали строить в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории промзоны Восточная в Зеленограде начали строить завод по производству дверей. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Завод станет частью промышленного комплекса. Его площадь составит 17,8 тысячи квадратных метров. Общая площадь производственного комплекса из нескольких заводов будет насчитывать 80 тысяч квадратных метров", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо дверей, на заводе планируют выпускать внедорожные жилые кемперы, элементы благоустройства и сантехнические модули для жилых домов. Благодаря строительству завода в Зеленограде появятся 660 новых рабочих мест.

До этого стало известно, что в Ново-Переделкине построят производство продуктов питания. В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Благодаря новому заводу в городе появятся 150 новых рабочих мест.



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