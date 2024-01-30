Три участка выставят на торги по программе КРТ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три участка общей площадью 2,9 гектара, распложенных в столичных районах Куркино и Северное Тушино, выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, победитель аукциона сможет в течение пяти лет построить около 40 тысяч квадратных метров недвижимости на реорганизуемых территориях. Инвестиции в проект составят порядка восьми миллионов рублей, бюджетный эффект оценивается в 215 миллионов рублей в год, сказал он и добавил, что в результате редевелопмента будет создано около 570 новых рабочих мест.

Отмечается, что два участка находятся по адресу Куркинское шоссе, владения 27–39 и владение 21, еще один – на улице Героев Панфиловцев, владение 20, корпус 1. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что в проекте предусмотрено создание жилой, общественно-деловой и коммунальной застройки. Инвестор сможет возвести более 21 тысячи "квадратов" жилья и 18 тысяч "квадратов" коммерческих объектов, например, магазины, кафе и другое, заключил он.

Ранее сообщалось, что в столице реализуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон общей площадью почти 493 гектара. Со слов Ефимова, проектами предусмотрено строительство свыше 9,3 миллиона "квадратов" различной недвижимости.

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