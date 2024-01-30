Торги на право реализации шести проектов КРТ в Москве пройдут в первом квартале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Торги на право реализации 6 проектов комплексного развития территорий пройдут с февраля по март. На участках неэффективно используемых территорий построят современные городские кварталы, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Площадки расположены на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке, а также в Зеленограде. Заявочные кампании уже стартовали, торги пройдут с 8 февраля по 21 марта в зависимости от лота", – уточнил он.

Участки находятся в столичных районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанском, Северное Медведково и Южное Тушино. Прием заявок на участие в аукционах завершается с 1 февраля по 12 марта.

Одной из самых крупных площадок стала бывшая промзона Медведково. Ее площадь составляет 26,78 гектара. Там планируется возвести почти 252 тысячи квадратных метров жилья, свыше 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов.

"Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 61 миллиард рублей. В новом городском квартале может быть создано свыше 11,5 тысячи рабочих мест. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 февраля", – сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Вместе с тем до 29 февраля можно подать заявки на участие в аукционе на право реорганизации участка бывшей промзоны Малино, где планируется построить более 360 тысяч квадратных метров недвижимости.

Вместе с тем пройдут торги на право редевелопмента участка бывшей промзоны Грайвороново площадью 22,56 гектара. Там появится новый квартал с современным жильем, площадь которого составит свыше 241 тысячи квадратных метров. Также были объявлены торги на комплексное развитие бывшей промзоны Тушино площадью 46,3 гектара, где по договору можно будет сделать 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Москве реализуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон общей площадью почти 493 гектара. По словам Ефимова, проектами предусмотрено строительство более 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

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