Участки в 10 округах Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве реализуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон общей площадью почти 493 гектара. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Этим занимаются инвесторы и правообладатели земельных участков, уточнил он. По его словам, проектами предусмотрено строительство более 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в три триллиона рублей, а бюджетный эффект составит около триллиона рублей. Проекты направлены на преобразование заброшенных и неэффективно используемых территорий города в сбалансированные городские кварталы с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности", – сказал Ефимов.

Благодаря реализации в Москве появится по меньшей мере 93 тысячи рабочих мест, добавил он. Участки находятся в 10 административных округах: Западном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Южном, Центральном, а также Троицком и Новомосковском.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвесторы и правообладатели получили возможность построить на неэффективно используемых территориях и участках бывших промзон более 5,3 миллиона "квадратов" жилья. Из них порядка 830 тысяч квадратных метров – для целей программы реновации.

Кроме того, продолжил он, они возведут больше 1,5 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств и около 2,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов.

В настоящий момент одним из самых крупных реализуемых проектов КРТ является реорганизация участка бывшей промзоны Автомоторная на севере Москвы. Площадь территории составляет свыше 77 гектаров. Сейчас на участке находятся устаревшие склады, автомастерские и прекратившие работу предприятия. Согласно проекту, там запланировали возвести более 1,9 миллиона "квадратов" недвижимости.

Кроме того, инвестор реорганизует еще один участок площадью почти 30 гектаров, который расположен в бывшей промзоне Алтуфьевское Шоссе. Там возведут промышленные и общественно-деловые объекты, а также жилье. Площадь застройки превышает 720 тысяч квадратных метров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в прошлом году власти города решили реализовать 22 проекта КРТ, в рамках которых построят более 1,8 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации. Это позволит обеспечить жильем около 40 тысяч человек.

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