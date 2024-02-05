Производство продуктов питания построят в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Ново-Переделкине построят производство продуктов питания в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город предоставил компании земельный участок для строительства предприятия по производству инновационных продуктов, в том числе спортивного и лечебного питания. Там создадут 150 рабочих мест", – сообщил он.

В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Компания "ПСК Магистраль Констракшн" стала 27-й среди тех, кому предоставили землю по льготной ставке в рамках МаИП. Она занимается производством инновационных продуктов питания.

Соглашение заключили на пять лет. За это время инвестор должен построить на участке площадью 0,72 гектара производство, пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что компания ежегодно планирует выпускать продукцию на сумму около 500 миллионов рублей, включая спортивное питание, фруктовое и овощные пюре, а также органический хлеб и другие.

Инвестор уже начал проектировать будущий завод. После этого планируется начать строительство. Координатор проекта компании Евгения Лавкина рассказала, что предприятие планирует вложить в реализацию собственные средства с частичным привлечением заемного капитала.

Ранее стало известно, что производственный комплекс в рамках МаИП построят на севере Москвы. Инвестор вложит в проект 4,2 миллиарда рублей. В новом комплексе будут располагаться 10 производственных компаний современного формата Light industrial.

