Строительная готовность мебельной фабрики в Косино-Ухтомском районе составляет 85%

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Строительство мебельной фабрики в столичном районе Косино-Ухтомском завершено на 85%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фабрику площадью более девяти тысяч квадратных метров возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого инвестор получил от города участок площадью в два гектара.

"Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента.

На предприятии продолжат изготавливать офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Благодаря строительству производства выпуск продукции вырастет в 1,5 раза и достигнет 480 тысяч единиц в год.

Договор с инвестором заключили на пять лет. В течение этого времени он должен завершить строительство комплекса площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров.

Всего же мебель в Москве выпускают 90 предприятий. Они производят мягкую и корпусную мебель, в том числе детскую, изделия для дома и другие товары.

В рамках МаИП производственный комплекс также появится на севере Москвы. На его территории смогут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей промышленности – от строительной до мебельной. Инвестор вложит в проект 4,2 миллиарда рублей.



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