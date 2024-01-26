Москва выделила земельные участки площадью почти 6 га в ЗАО под реализацию МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва выделила земельные участки площадью порядка 5,8 гектара в ЗАО в прошлом году под масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Там появятся различные объекты, в том числе физкультурно-оздоровительные и многофункциональные комплексы. Площадь зданий составит почти 88 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр.

Объекты могут получить статус МаИП, который позволит им следовать в направлении развития инфраструктуры, создания рабочих мест, роста инвестиций в экономику Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что три участка площадью 2,7 гектара на западе Москвы был предоставлен для развития спортивной инфраструктуры. В частности, на Минской улице инвестор построит двухэтажный спортивный центр с залами для борьбы и подвижных игр, комплекс с залом для мини-футбола и футбольным полем. Площадь всех объектов будет достигать 23,8 тысячи квадратных метров, отметил он.

Вместе с тем инвесторы возведут в ЗАО три коммерческих объекта площадью порядка 49 тысяч квадратных метров. Их построят недалеко от станций метро "Боровское шоссе", "Кунцево" и пересечения 1-го Сетуньского проезда с ТТК.

Ранее стало известно, что в Зеленограде модернизируют комплекс по производству пластиковых карт. В настоящее время на территории в районе Крюково находятся три промышленных комплекса для производства пластиковых карт. Инвестор намерен расширить комплекс и построить еще два корпуса общей площадью 7 тысяч "квадратов".



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