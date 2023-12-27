В Москве появится 12 производств в рамках масштабных инвестиционных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года были подписаны договоры аренды земельных участков, на которых появятся 12 производственных зданий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, продуктов питания, кормов для животных, на которых смогут трудоустроиться около 6,5 тысячи человек", – отметил он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвесторы должны построить промышленные объекты за пять лет. Уточняется, что площадь объектов составит 46,8 гектара. Земельные участки для возведения промышленных объектов выделены в восьми административных округах.

"Так, на территории 27,4 гектара в поселении Щаповском появится пищевой кластер. Производство стройматериалов планируется возвести на участке 5,8 гектара в Марушкинском поселении, а на участке площадью 1,45 гектара в поселении Вороновском – производство технологического оборудования", – рассказал Гаман.

Данная программа поддержки предпринимателей начала действовать в Москве еще с марта прошлого года. Благодаря этому инвесторы могут получить землю в аренду за один рубль в год.

Ранее Ефимов рассказал, что незастроенные участки в Москве начнут развивать в рамках программы КРТ. В настоящее время в городе реализуют 188 подобных проектов.



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