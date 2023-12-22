Незастроенные участки в Москве начнут развивать по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Незастроенные участки в Москве начнут развивать в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Как отметил заммэра Владимир Ефимов, в него войдут участки, находящиеся в собственности города или госсобственность на которые не разграничена.

По его словам, в настоящее время в городе реализуют 188 проектов КРТ.

"Город решил расширить программу, и теперь в столице будет проводиться реализация проектов комплексного развития незастроенных территорий. По таким участкам тоже будут заключаться договоры с четкими сроками их реализации и параметрами развития территорий и обязательствами инвесторов", – добавил он.

Ефимов объяснил, что такие проекты будут отличаться оперативностью, поскольку городу не надо будет согласовывать реорганизацию с собственниками.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что благодаря расширению программы КРТ незастроенные участки будут быстро вовлечены в экономический оборот. Также преимущество заключается в том, что инвестору не нужно будет покрывать затраты на выкуп участков у правообладателей, подчеркнул он. Ведомство займется проработкой проектов совместно с другими органами исполнительной власти.

Ранее стало известно, что участки в Бумажном проезде и на улице Нижней Масловке планируют реорганизовать по программе комплексного развития территорий. Площадь объектов составляет 0,55 гектара.

Участки располагаются около станции метро "Савеловская", вдоль путей Московских центральных диаметров. На месте устаревших зданий построят почти 18 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, в том числе магазины, кафе, спортзалы и отделения банков. После реализации проекта в городе появятся более 500 новых рабочих мест.



Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве