Жилье по программе реновации построят в рамках КРТ в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На неэффективно используемом участке в столичном районе Черемушки построят жилье по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок располагается на улице Каховке. Его площадь составляет 0,29 гектара.

"На нем планируется построить современное жилье по программе реновации. Инвестиции в развитие участка могут превысить 1,5 миллиарда рублей", – рассказал он.

Территория располагается недалеко от станции метро "Зюзино". В настоящее время на ней располагаются устаревшие здания. Вместе с домами по программе реновации там в дальнейшем появятся спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха, сообщил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее новостройку передали под заселение в Лосиноостровском районе Москвы. Неподалеку от дома расположены магазины, образовательные учреждения, парк "Торфянка" и станция метро "Бабушкинская", до которой можно дойти пешком за 20–25 минут. Всего в здании 176 квартир, из которых 32 однокомнатные, 112 двухкомнатные и 32 трехкомнатные.



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