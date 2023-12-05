Новостройку по программе реновации передали под заселение в Лосиноостровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Лосиноостровском районе столицы передали под заселение новостройку по программе реновации. Дом находится по адресу улица Тайнинская, дом 7, корпус 2. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что к переезду приступают жители пятиэтажек по адресам улица Минусинская, дома 10 и 14.

"Центр информирования по переселению расположен в соседней новостройке по адресу улица Тайнинская, дом 7, корпус 1", – добавил Левкин.

Новостройка возведена в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Неподалеку от дома расположены магазины, образовательные учреждения, парк "Торфянка" и станция метро "Бабушкинская", до которой можно дойти пешком за 20–25 минут.

Всего в здании 176 квартир, из которых 32 однокомнатные, 112 двухкомнатные и 32 трехкомнатные. Помимо этого, две двухкомнатные квартиры были адаптированы для маломобильных граждан. Во дворе жилого дома специалисты благоустроили территорию и оборудовали спортивные площадки.

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, специалисты ведомства подготовили предложения равнозначных квартир для более чем 270 горожан, живущих в расселяемых домах на улице Минусинской.

"С 30 ноября жители дома 10 начали осмотр квартир, а москвичи из дома 14 приступят к переселению в декабре", – добавил он.

Жильцы также получают брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых подробно описаны этапы переселения и прилагаются ссылки на электронные сервисы на портале mos.ru. С помощью них можно будет записаться на осмотр квартиры и подписание договора. Также есть возможность загрузить необходимые для этого документы.

Данная новостройка стала седьмым по счету зданием, которое было построено по программе реновации в Лосиноостровском районе, и третьим на улице Тайнинской. На данный момент в этом районе расселяют пять старых домов, еще семь уже демонтировали.

Ранее сообщалось, что жилой многоквартирный дом по программе реновации появился в Можайском районе столицы. Новостройку по адресу улица Толбухина, 2, уже ввели в эксплуатацию. Дом расположен неподалеку от станций метро "Молодежная" и "Кунцевская": путь до них на общественном транспорте займет около 10 минут.

До этого стало известно, что в столичном районе Фили-Давыдково на Кутузовском проспекте построят дом по программе реновации. В доме разместятся 58 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры. Два жилых пространства оборудуют для маломобильных москвичей.

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%