Жители 68 домов переехали в новые квартиры по реновации на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители 68 домов переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в Кузьминках полностью расселили 20 жилых домов, в Люблине – 17, в Рязанском районе – 13, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что это около пяти тысяч семей. Всего с начала реализации программы реновации здесь началось расселение 142 старых домов.

Переселения по программе реновации в ЮВАО стартовали в 2018 году. На данный момент они ведутся в девяти районах.

Всего в округе будут расселены 818 домов, новые квартиры получат свыше 164 тысяч жителей.

На данный момент в столице 438 домов по программе реновации находятся в стадии строительства и проектирования, поделился ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также дом ввели в эксплуатацию в столичных Черемушках в рамках реализации программы реновации. Речь идет о новостройке по адресу Новочеремушкинская улица, дом 56/3.

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