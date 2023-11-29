Дом по реновации ввели в эксплуатацию на Новочеремушкинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый дом ввели в эксплуатацию в столичных Черемушках в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о новостройке по адресу Новочеремушкинская улица, дом 56/3. Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, при возведении дома были созданы все необходимые условия для жильцов с ограниченными возможностями.

"Инфраструктура жилого дома и прилегающей к нему территории полностью адаптированы для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками", – подчеркнул он.

В новые квартиры с современной отделкой переедут более 450 москвичей.

На прилегающей к дому территории сделают спортивную и детскую площадки, а также зону отдыха. Здесь также будут проложены прогулочные дорожки и обустроены газоны.

Ранее стало известно о планах по возведению дома в рамках программы реновации на Шоссейной улице в Печатниках. Здание появится в составе многофункционального комплекса "Заречье", уточнил зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, общая площадь корпуса составит около восьми тысяч квадратных метров, а высота – 14 этажей.

Дворовая территория будет разбита на несколько зон. Там разместятся спортивный сектор, игровой комплекс и зоны для отдыха с уличной мебелью.



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