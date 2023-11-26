Дом на 176 квартир появится по программе реновации в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройка по программе реновации появится в столичном Красносельском районе, здание будет состоять из шести секций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Объект построят по адресу улица Гаврикова, земельный участок 3. На подземном этаже появится паркинг. Здание рассчитано на 176 квартир от одной до шести комнат. В нежилой части можно открыть магазины, аптеки и предприятия сферы услуг.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, по утвержденному стандарту в жилых помещениях не только сделают отделку, но и установят межкомнатные двери.

"Квартиры оборудуют самым необходимым – осветительными приборами, выключателями, кухонными плитами и мойками, сантехникой и полотенцесушителями", – поделилась она.

Специалисты также рядом с домом обустроят проезды, территории для отдыха и прогулок, установят фонари, лавочки и урны. Кроме того, работники оборудуют детские и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Днем ранее стало известно, что на Шоссейной улице в районе Печатники возведут дом для участников программы реновации. Здание появится в составе многофункционального комплекса "Заречье", уточнил зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, общая площадь корпуса составит около восьми тысяч квадратных метров, а высота – 14 этажей.

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