Пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Южное Медведково снесли пять домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, первым домом, который снесли в 2023 году, стало 9-этажное здание, расположенное по адресу проезд Дежнева, дом 6, корпус 1. Жители этого дома переехали в новые квартиры в том же районе. Здание демонтировали с помощью технологии умного сноса, ставшей стандартом для всей программы реновации, подчеркнул руководитель Депстроя столицы.

Основными принципами умного сноса, по словам Загрутдинова, – это безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Помимо этого, еще одним из приоритетов умного сноса – это сохранение деревьев при демонтаже здания. Их закрывают специальными коробами, чтобы предотвратить возможные повреждения.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, всего на северо-востоке города в программу реновации вошли 499 домов, где живут 86,5 тысячи человек", – добавил Загрутдинов.

Он уточнил, что 87 стартовых площадок уже были подобраны в округе, свыше 50 домов находятся на стадии проектирования и строительства, а 39 новостроек введены в эксплуатацию.

В 2024 году новостройку по программе реновации введут в Академическом районе Москвы. Проект предусматривает наличие 581 квартиры с отделкой. Во дворе новостройки обустроят детские и спортивные площадки, а также высадят кустарники, цветы и деревья.

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