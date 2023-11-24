Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Академическом районе в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию на улице Кедрова в Академическом районе в следующем году. В настоящее время в здании ведутся монтаж фасадов и работы по черновой отделке квартир, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В доме расположатся 12 секций переменной этажности, под территорией двора сделают парковку. Фасады облицуют фиброцементными панелями природных цветов. Оттенком первых этажей станет темно-серый. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 581 квартира, три из которых оборудуют для маломобильных жильцов – в них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

В вестибюле жилой части каждой секции установят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и зону размещения почтовых ящиков. Между этажами появятся грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах планируется возвести в один уровень с поверхностью земли.

Здание расположится буквой "П". Во дворе новостройки обустроят детские и спортивные площадки, а также высадят кустарники, цветы и деревья.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации на Совхозной улице столичного района Люблино введут в эксплуатацию в 2024 году. Здание будет находиться на Совхозной улице, доме 55, строении 1.

До этого специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в Рязанском районе. В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир.

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