Один человек пострадал при атаке безэкипажных катеров ВСУ на Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек пострадал при атаке украинских безэкипажных катеров на Сочи. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

На набережной также зафиксировано возгорание. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы.

Между тем в Курской области украинские военные ударили по селу Ольховка. В результате пострадали женщина и ее сын. Пострадавших готовят к транспортировке в Курскую областную больницу.

До этого семь человек получили ранения после ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Информация о состоянии раненых не поступала.