09 сентября, 22:37Происшествия
Один человек пострадал при атаке безэкипажных катеров ВСУ на Сочи
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Один человек пострадал при атаке украинских безэкипажных катеров на Сочи. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
На набережной также зафиксировано возгорание. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы.
Между тем в Курской области украинские военные ударили по селу Ольховка. В результате пострадали женщина и ее сын. Пострадавших готовят к транспортировке в Курскую областную больницу.
До этого семь человек получили ранения после ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Информация о состоянии раненых не поступала.