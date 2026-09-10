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00:58

Политика

Медведев заявил, что банковским вкладам россиян ничто не грозит

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что банковская система России стабильна, а вкладам граждан ничто не угрожает. По его словам, государство полностью выполняет свои обязательства перед вкладчиками. Об этом он сообщил в интервью газете "Ведомости".

Медведев также отметил, что разговоры об "изъятии вкладов" и "гибели банковской системы" распространяют иностранные СМИ в пропагандистских целях. По мнению зампреда Совбеза, западные страны удивлены устойчивостью российской финансовой системы, о чем неоднократно говорил президент.

Кроме того, Медведев назвал западные санкции юридически ничтожной попыткой нанести России стратегическое поражение. Он напомнил, что право вводить ограничительные меры есть только у Совета Безопасности ООН, поэтому все рестрикции "коллективного Запада" незаконны.

Зампред Совбеза также заявил, что российские компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада – государство обязано их поддерживать. Он добавил, что цель России – причинить враждебным странам максимальный имущественный и финансовый ущерб, и "здесь все средства хороши".

Ранее Владимир Путин сообщил, что взносы российских компаний в бюджет составили сотни миллиардов рублей и делались исключительно по желанию самих бизнесменов. По словам президента, предприниматели предложили внести определенный вклад в развитие экономики страны, после чего средства стали поступать непосредственно на счет Минфина.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны.

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