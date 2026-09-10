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10 сентября, 03:50

Политика

Трамп уверен, что Путин хочет добиться мира на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин хочет добиться полного урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил в разговоре с журналистами.

"Он хочет заключить сделку, и было бы очень хорошо, если бы (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский хотел заключить сделку", – отметил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Ранее Трамп назвал отличным прошедший телефонный разговор с российским президентом. Он также допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

Телефонный разговор глав России и США состоялся 8 сентября. Он был посвящен вопросам украинского урегулирования. В ходе беседы Путин также дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.

Кроме того, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Встреча лидеров трех стран может состояться в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

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Сюжет: Переговоры по Украине
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