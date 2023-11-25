Дом по программе реновации построят в столичных Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Шоссейной улице в столичном районе Печатники построят дом для участников программы реновации. Об этом сообщил зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новостройка появится в составе многофункционального комплекса "Заречье". Ее проектированием занималась компания Kleinewelt Architekten.

"Общая площадь корпуса составит около восьми тысяч квадратных метров, а высота – 14 этажей. Фасад оформят панелями под кирпич, оконные профили и металлические ламели выполнят в черном цвете", – цитируют Кузнецова на портале мэра и правительства Москвы.

Подъезды дома оформят золотыми порталами из алюминиевых листов с окраской под латунь. Входы оборудуют для маломобильных жителей.

Дворовая территория будет разбита на несколько зон. Там разместятся спортивный сектор, игровой комплекс и зоны для отдыха с уличной мебелью. Одной из задач проекта также является озеленение пространства.

В 2024 году новостройку по программе реновации введут в Академическом районе Москвы. Проект предусматривает наличие 581 квартиры с отделкой. Во дворе новостройки обустроят детские и спортивные площадки, а также высадят кустарники, цветы и деревья.



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