Собянин рассказал о строительстве новых соцобъектов на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Жилье по реновации получили уже более 15,9 тысячи жителей Северного административного округа (САО), из которых 3,4 тысячи столичных граждан подписали договоры на новые квартиры в этом году. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На севере столицы уже передали под заселение 35 новостроек, еще три введены в эксплуатацию и готовятся к встрече новоселов. Сейчас строим 30 домов, 27 проектируем", – отметил он.

Также мэр Москвы добавил, что вместе с реновацией жилья создается социальная инфраструктура округа. Так, в Западном Дегунине построят школу на 1 050 учеников и детский сад на 150 мест. В Головинском районе также появится начальная школа на 300 школьников и детский сад на 150 воспитанников.

Более того, в Молжаниновском районе построят детский сад с бассейном для 350 малышей, а рядом возведут еще и физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.

В районе Сокол появится образовательное учреждение для 400 школьников, а в Беговом заканчивается строительство корпуса на 200 учеников и еще 200 дошкольников. В районе Аэропорт рядом с уже имеющимся детским садом, который рассчитан на 150 воспитанников, заканчивается благоустройство территории.

Ранее жители 68 домов переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации на юго-востоке Москвы. Так, в Кузьминках полностью расселили 20 жилых домов, в Люблине – 17, в Рязанском районе – 13. Уточняется, что это около пяти тысяч семей.



"Мой район. Навигатор": более 143 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации