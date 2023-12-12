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12 декабря, 09:34

Город

Участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Современные производства и технопарк появятся в Нижегородском районе Москвы после реорганизации одного из неэффективно используемых участков по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Участок площадью 14,48 гектара расположен по адресу Рязанский проспект, владение 2", – рассказал он.

В реализацию проекта инвестируют более 30 миллиардов рублей. Ежегодный доход в бюджет города при этом составит до 2,7 миллиарда рублей.

Участок располагается недалеко от станции метро "Нижегородская" и станции МЦК Новохохловская. Прилегающую к будущим объектам территорию благоустроят. Там также появится новая улично-дорожная сеть, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее в Москве определили инвестора для реорганизации участка бывшей промзоны Огородный проезд. Редевелопмент проведет ООО "К-ИНВЕСТ". На территории инвестор построит более 192 тысяч квадратных метров недвижимости.

На территории бывшей промзоны в Нижегородском районе построят жилой квартал

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