Два участка на Ижорской улице реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Неэффективно используемые участки в столичных районах Дмитровском и Западное Дергунино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На участках общей площадью 5,62 гектара построят 127,36 тысячи квадратных метров недвижимости. Они располагаются недалеко от МКАД и станции Ховрино МЦД-3.

"Объем инвестиций в редевелопмент площадок превысит 12 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 200 миллионов рублей. По итогам реализации проекта в районах Дмитровском и Западное Дегунино будет создано не менее 430 рабочих мест", – сообщил Ефимов.

В ходе реорганизации на месте появится жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Около 10 тысяч из 99,5 тысячи квадратных метров отведут под жилье по программе реновации. Там же построят почти 28 тысяч квадратных метров соцобъектов, в том числе образовательный комплекс, магазины, кафе, фитнес-центр и другие, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

До этого сообщалось, что жилье по программе реновации в рамках КРТ также построят в столичном районе Черемушки. Оно разместится на участке площадью 0,29 гектара на улице Каховке. Неподалеку от территории есть станция метро "Зюзино".



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