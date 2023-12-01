Школу и детский сад построят по программе КРТ на улице Добролюбова в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новые школа и детский сад появятся на улице Добролюбова в столице в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Участок на улице Добролюбова общей площадью 1,79 гектара будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 миллиарда рублей", – уточнил он.

Речь идет о территории, которая расположена недалеко от станции метро "Бутырская" по адресу улица Добролюбова, владение 8. В настоящее время там находится старое здание административного назначения.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что общая площадь образовательного комплекса составит более 24 тысяч "квадратов". Здесь откроют детский сад на 125 мест и школу на 975 человек.

Ранее Ефимов рассказал о планах реорганизации трех участков на востоке Москвы площадью больше 3 гектаров в рамках программы комплексного развития территорий.

Так, проект реорганизации территории в районе станции метро "Новогиреево" предполагает постройку более 20 тысяч квадратных метров жилой застройки и 34 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки.



В Москве реализуется 188 проектов КРТ