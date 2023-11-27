Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три участка на востоке Москвы площадью больше 3 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем инвестиций в его реализацию оценивается более чем 6,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 190 миллионов рублей. По итогам редевелопмента площадки планируется создать свыше 400 рабочих мест", – отметил он.

В настоящее время по адресу Прокатная улица, владение 4, находятся устаревшие объекты и автостоянки. Проект реорганизации территории в районе станции метро "Новогиреево" предполагает постройку более 20 тысяч квадратных метров жилой застройки и 34 тысяч общественно-деловых зданий.

Также здесь построят подстанцию скорой помощи на 20 машин и участок для мировых судей, отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"Кроме того, здесь могут появиться торгово-развлекательные комплексы и различные магазины, а саму территорию благоустроят и озеленят", – указал он.

В ведомстве уточнили, что на данный в Москве на разных стадиях постройки находится 188 проектов развития, по которым на месте бывших промзон и других неэффективных территориях строят жилье, дороги и инфраструктуру.

До этого Ефимов рассказывал, что в столице начался прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участков бывшей промышленной зоны Медведково в СВАО. Принимать заявки будут до 18 января следующего года, сам аукцион намечен на 30 января. Начальная цена лота – 336,37 миллиона рублей.

Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году